Népal : La police a tiré sur des manifestants de la « génération Z »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des étudiants népalais manifestaient à Katmandou contre la décision du gouvernement d’interdire des réseaux sociaux, et plus généralement contre la corruption, le 8 septembre 2025. © 2025 Ambir Tolang/NurPhoto via AP Mise à jour 9/9 – Le Premier ministre népalais K.P. Sharma Oli a démissionné.(Bangkok, 9 septembre 2025) – Au Népal, la police a eu recours à une force létale pour réprimer des manifestations de jeunes le 8 septembre, faisant au moins 19 morts et plus de 300 blessés, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Suite à l'annonce par le gouvernement de la…



