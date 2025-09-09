Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Népal : La police a tiré sur des manifestants de la « génération Z »

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des étudiants népalais manifestaient à Katmandou contre la décision du gouvernement d’interdire des réseaux sociaux, et plus généralement contre la corruption, le 8 septembre 2025. © 2025 Ambir Tolang/NurPhoto via AP Mise à jour 9/9 – Le Premier ministre népalais K.P. Sharma Oli a démissionné.(Bangkok, 9 septembre 2025) – Au Népal, la police a eu recours à une force létale pour réprimer des manifestations de jeunes le 8 septembre, faisant au moins 19 morts et plus de 300 blessés, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.Suite à l'annonce par le gouvernement de la…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Baptême du feu pour Annalena Baerbock : une présidence sous haute tension
~ Népal : l’ONU appelle au calme après la répression sanglante de manifestations
~ L’ONU condamne une attaque israélienne au Qatar, médiateur dans le conflit à Gaza
~ Est de la RDC : des fillettes d’à peine 10 ans enlevées et violées
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'avenir du maintien de la paix
~ Soudan : l'armée et les paramilitaires renvoyés dos à dos par des enquêteurs de l'ONU
~ Ukraine : les attaques incessantes ébranlent le système de santé à l'approche de l'hiver
~ Maintien de la paix : entre héritage et critiques, quel avenir ?
~ Des dépenses militaires excessives ne garantissent pas la paix, prévient Guterres
~ Zones économiques spéciales en Afrique : laboratoires de l’industrialisation ou enclaves sans lendemain ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter