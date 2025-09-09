Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Est de la RDC : des fillettes d’à peine 10 ans enlevées et violées

Au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les femmes et les jeunes filles continuent d’être victimes de viols et d’agressions sexuelles commis par des membres de groupes armés et de forces de sécurité, a déploré mardi le chef des droits de l’homme de l’ONU.


