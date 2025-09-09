Soudan : l'armée et les paramilitaires renvoyés dos à dos par des enquêteurs de l'ONU

Les deux factions qui se disputent le pouvoir au Soudan depuis avril 2023 ont commis des crimes de guerre. Tel est le constat accablant dressé mardi par le chef d’une mission d’enquête indépendante de l’ONU : l’armée régulière comme les Forces de soutien rapide (FSR) sont mises en cause, ces dernières étant aussi accusées de crimes contre l’humanité.



Lire l'article complet