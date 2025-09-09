Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Népal. Après la répression meurtrière de jeunes manifestant·e·s, une enquête indépendante et le respect de l’obligation de rendre des comptes sont nécessaires

par Amnesty International
En réaction aux informations qui faisaient état d'au moins 18 morts et de plus de 100 blessés au 8 septembre lors de la répression des manifestations menées par des jeunes contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption au Népal, Nirajan Thapaliya, directeur d'Amnesty International Népal, a déclaré : « Amnesty International condamne fermement l'utilisation illégale d'armes meurtrières et […]


© Amnestie Internationale -
