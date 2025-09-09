Népal. Après la répression meurtrière de jeunes manifestant·e·s, une enquête indépendante et le respect de l’obligation de rendre des comptes sont nécessaires

par Amnesty International

En réaction aux informations qui faisaient état d’au moins 18 morts et de plus de 100 blessés au 8 septembre lors de la répression des manifestations menées par des jeunes contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption au Népal, Nirajan Thapaliya, directeur d’Amnesty International Népal, a déclaré : « Amnesty International condamne fermement l’utilisation illégale d’armes meurtrières et […] The post Népal. Après la répression meurtrière de jeunes manifestant·e·s, une enquête indépendante et le respect de l’obligation de rendre des comptes sont nécessaires appeared first on Amnesty…



Lire l'article complet