Après Renault, Luca de Meo pourra-t-il mettre le turbo chez Kering ?
par Isabelle Chaboud, Professeur senior d’analyse financière, d’audit et de risk management - Directrice de Programme pour le MSc Fashion Design & Luxury Management- Responsable de la spécialisation MBA "Brand & Luxury Management", Grenoble École de Management (GEM)
En nommant Luca de Meo à la direction générale de Kering, François-Henri Pinault tourne une page du groupe créé par son père. Quels défis attendent le nouveau DG venu de l’automobile ?
© La Conversation
- mardi 9 septembre 2025