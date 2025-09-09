Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Après Renault, Luca de Meo pourra-t-il mettre le turbo chez Kering ?

par Isabelle Chaboud, Professeur senior d’analyse financière, d’audit et de risk management - Directrice de Programme pour le MSc Fashion Design & Luxury Management- Responsable de la spécialisation MBA "Brand & Luxury Management", Grenoble École de Management (GEM)
En nommant Luca de Meo à la direction générale de Kering, François-Henri Pinault tourne une page du groupe créé par son père. Quels défis attendent le nouveau DG venu de l’automobile ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Trafic d’animaux sauvage en Corée du Nord : quand le gouvernement ferme les yeux
~ Guinée : l’étau politique se resserre avant le référendum sur la nouvelle Constitution
~ Joseph Kabila jugé pour trahison en RDC : sur quoi repose le dossier contre l'ancien président ?
~ L’esclavage moderne, un risque stratégique ignoré par les conseils d’administration
~ Pakistan. La machine de surveillance de masse et de censure est alimentée par des entreprises chinoises, européennes, émiriennes et nord-américaines
~ Le yoga peut aider notre corps, mais aussi notre cerveau, à rester jeune et en bonne santé
~ De la médecine traditionnelle au traitement du cancer : le fabuleux destin de la pervenche de Madagascar
~ Qu’est-ce que le kratom, cet antidouleur interdit en France, mais en vente libre aux États-Unis ?
~ Pakistan. La machine de surveillance de masse et de censure est alimentée par des entreprises chinoises, européennes, émiriennes et nord-américaines
~ La Chine peut-elle résoudre le problème de gestion des déchets auquel fait face l'Indonésie ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter