Observatoire des droits humains

Joseph Kabila jugé pour trahison en RDC : sur quoi repose le dossier contre l'ancien président ?

par Jonathan Beloff, Postdoctoral Research Associate, King's College London
Le tribunal militaire congolais a accusé l'ancien président Joseph Kabila de trahison, de corruption, de crimes de guerre et de soutien au groupe rebelle du Mouvement du 23 mars (M23). Au cours du procès qui a débuté en juillet 2025, des arguments ont…La Conversation


© La Conversation -
