Observatoire des droits humains

Pakistan. La machine de surveillance de masse et de censure est alimentée par des entreprises chinoises, européennes, émiriennes et nord-américaines

par Amnesty International
L’essor illégal de la surveillance de masse et de la censure au Pakistan est alimenté par un ensemble d’entreprises basées en Allemagne, en France, aux Émirats arabes unis, en Chine, au Canada et aux États-Unis, déclare Amnesty International dans un nouveau rapport intitulé Sous contrôle. Censure et surveillance de masse au Pakistan.Cette enquête, qui a […] The post Pakistan. La machine de surveillance de masse et de censure est alimentée par des entreprises chinoises, européennes, émiriennes et nord-américaines appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
