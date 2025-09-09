Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

De la médecine traditionnelle au traitement du cancer : le fabuleux destin de la pervenche de Madagascar

par Audrey Oudin, Maître de conférences, Université de Tours
Des anticancéreux majeurs, extraits de la pervenche de Madagascar, sont en tension. Et si la solution résidait dans la bioproduction de ces molécules dans… des levures de boulanger ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
