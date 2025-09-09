Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Les autorités congolaises souhaitent que la MONUSCO reste en RDC », affirme le chef des opérations de paix de l’ONU

Les autorités congolaises ont clairement exprimé leur souhait que la mission de paix onusienne reste dans le pays, a affirmé dimanche le chef des opérations de paix de l’ONU au terme d’une visite de quatre jours, marquée par des rencontres avec le Président Félix Tshisekedi, la Première ministre Judith Suminwa, des membres du gouvernement et des dirigeants de l’opposition.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Après Renault, Luca de Meo pourra-t-il mettre le turbo chez Kering ?
~ Trafic d’animaux sauvage en Corée du Nord : quand le gouvernement ferme les yeux
~ Guinée : l’étau politique se resserre avant le référendum sur la nouvelle Constitution
~ Joseph Kabila jugé pour trahison en RDC : sur quoi repose le dossier contre l'ancien président ?
~ L’esclavage moderne, un risque stratégique ignoré par les conseils d’administration
~ Pakistan. La machine de surveillance de masse et de censure est alimentée par des entreprises chinoises, européennes, émiriennes et nord-américaines
~ Le yoga peut aider notre corps, mais aussi notre cerveau, à rester jeune et en bonne santé
~ De la médecine traditionnelle au traitement du cancer : le fabuleux destin de la pervenche de Madagascar
~ Qu’est-ce que le kratom, cet antidouleur interdit en France, mais en vente libre aux États-Unis ?
~ Pakistan. La machine de surveillance de masse et de censure est alimentée par des entreprises chinoises, européennes, émiriennes et nord-américaines
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter