« Les autorités congolaises souhaitent que la MONUSCO reste en RDC », affirme le chef des opérations de paix de l’ONU

Les autorités congolaises ont clairement exprimé leur souhait que la mission de paix onusienne reste dans le pays, a affirmé dimanche le chef des opérations de paix de l’ONU au terme d’une visite de quatre jours, marquée par des rencontres avec le Président Félix Tshisekedi, la Première ministre Judith Suminwa, des membres du gouvernement et des dirigeants de l’opposition.



