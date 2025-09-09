Norvège. Les élections sont un moment décisif pour l’avenir des investissements respectant les droits humains

par Amnesty International

À l’approche des élections législatives organisées en Norvège le 8 septembre 2025, lors desquelles le désinvestissement d’un fonds de pension gouvernemental dans des entreprises menant illégalement des activités à l’intérieur du Territoire palestinien occupé est devenu un sujet phare de la campagne, Astri Menne Sjoner, conseillère politique pour Amnesty International Norvège, a déclaré : « Les droits humains […] The post Norvège. Les élections sont un moment décisif pour l’avenir des investissements respectant les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet