Turquie. Les poursuites engagées contre le bureau exécutif du Barreau d’Istanbul constituent une « attaque directe » contre l’indépendance de la profession juridique

par Amnesty International

Douze organisations juridiques et de défense des droits humains interviennent dans une procédure contre le bureau exécutif à la veille du procès Les poursuites pénales et civiles engagées contre le bureau exécutif du Barreau d’Istanbul ne sont pas compatibles avec les obligations internationales de la Turquie en matière de droits humains et constituent une attaque […] The post Turquie. Les poursuites engagées contre le bureau exécutif du Barreau d’Istanbul constituent une « attaque directe » contre l’indépendance de la profession juridique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet