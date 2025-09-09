Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Turquie. Les poursuites engagées contre le bureau exécutif du Barreau d’Istanbul constituent une « attaque directe » contre l’indépendance de la profession juridique

par Amnesty International
Douze organisations juridiques et de défense des droits humains interviennent dans une procédure contre le bureau exécutif à la veille du procès Les poursuites pénales et civiles engagées contre le bureau exécutif du Barreau d'Istanbul ne sont pas compatibles avec les obligations internationales de la Turquie en matière de droits humains et constituent une attaque


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
