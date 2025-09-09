La Chine peut-elle résoudre le problème de gestion des déchets auquel fait face l'Indonésie ?

par Corinne Molton

L'opposition sociale à la valorisation énergétique des déchets par incinération se limite pour le moment à l’Indonésie, ce secteur n’en étant encore qu’à ses débuts, mais les inquiétudes du public risquent d’augmenter lorsque son marché se développera en Indonésie.



Lire l'article complet