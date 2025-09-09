Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Une archive vivante : 42 langues autochtones du Bangladesh préservées sur un portail en ligne

par Emilie FRAPICCINI
Une base de données numérique préserve le patrimoine du Bangladesh, en répertoriant des mots, expressions et transcriptions IPA issus de 42 langues indigènes, pour promouvoir la compréhension et la diversité culturelle.


Lire l'article complet

© Global Voices -
