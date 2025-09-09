Rapport d'atelier : conception d'une stratégie d'activisme numérique en langue Angika à Bihar en Inde

par Amadou Lamine Badji

Vingt-deux locuteurs de l'angika et cinq gardiens de la langue ont participé à un atelier organisé à Bhagalpur, dans l'État du Bihar, en Inde, les 28 et 29 avril 2025, afin d'explorer des stratégies numériques visant à renforcer la présence en ligne de l'angika. Cet atelier était organisé par Rising Voices et les Wikimédiens angika.



