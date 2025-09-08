Les règles de la guerre sont « bafouées », dénonce le chef des droits de l'homme de l’ONU

Le droit international et les règles de la guerre, fondements de la paix et de l’ordre mondial, sont en train d’être bafoués, a averti lundi le chef des droits de l’homme de l’ONU, relevant que la glorification de la violence et le retrait de certains États du système multilatéral, portent atteinte aux droits humains et à l’ordre international dans le monde entier.



