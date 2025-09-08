Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La nuit où les montagnes ont tremblé : un médecin de l’OMS face au séisme en Afghanistan

La première secousse l’a projeté hors de son lit. La seconde l’a fait se ruer vers son téléphone. Il était presque minuit, dimanche 31 août, lorsque les vallées escarpées de l’est de l’Afghanistan ont tremblé sous un séisme de magnitude 6, aussitôt suivi d’une première réplique.


© Nations Unies -
