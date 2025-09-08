Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La sécurité des journalistes réfugiés politiques mise à mal en Afrique francophone

par Jean Sovon
Pour les journalistes fuyant les menaces, l'exil n'est pas garantie de sécurité: c'est le cas du journaliste béninois Comlan Hugues Sossoukpè détenu en Côte d'Ivoire et expulsé dans son pays.


Lire l'article complet

© Global Voices -
