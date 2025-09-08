Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’essor inattendu du judaïsme en Afrique subsaharienne

par Ayode Habib Daniel Dossou Nonvide, Docteur en histoire internationale, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
Depuis trente ans, le judaïsme connaît un essor en Afrique subsaharienne, porté par une quête identitaire culturelle, religieuse ou spirituelle.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ « Cités éducatives » : alliances locales ou uniformisation nationale ?
~ Pollution de l’air : les Français prêts à agir, mais réticents à payer…
~ Télé, radio, presse, réseaux sociaux : quels médias captent vraiment l’attention des Français ?
~ Inutiles, polluants… faut-il interdire les filtres de cigarettes ?
~ Les cobots, des collègues de travail comme les autres ?
~ Pourquoi certains (ex-)employés publient des avis employeurs en ligne
~ Pourquoi le flou des « savoir-être » ne doit rien au hasard
~ La responsabilité sociale des entreprises, un outil pour court-circuiter les syndicats ?
~ Sortir du piège de la dette : les alternatives au modèle FMI pour le Sénégal
~ Cameroun : l'élection présidentielle risque d'entraîner une instabilité, quel que soit le vainqueur
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter