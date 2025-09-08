Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Inutiles, polluants… faut-il interdire les filtres de cigarettes ?

par Jonathan Livingstone-Banks, Lecturer & Senior Researcher in Evidence-Based Healthcare, University of Oxford
Jamie Hartmann-Boyce, Assistant Professor of Health Promotion and Policy, UMass Amherst
On les croit protecteurs, mais ils ne minimisent en rien les dommages du tabac. Les filtres des cigarettes auraient même potentiellement des effets nocifs pour la santé, en plus, bien sûr, d’être une immense source de pollution.

Les filtres à cigarette ont commencé à inonder le marché dans les années 1950, officiellement pour rendre le tabagisme moins nocif. Face à l’inquiétude croissante du public concernant le cancer du poumon et d’autres maladies liées au tabagisme, l’industrie du tabac a réagi non pas en rendant les cigarettes plus sûres, mais en les faisant…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’essor inattendu du judaïsme en Afrique subsaharienne
~ « Cités éducatives » : alliances locales ou uniformisation nationale ?
~ Pollution de l’air : les Français prêts à agir, mais réticents à payer…
~ Télé, radio, presse, réseaux sociaux : quels médias captent vraiment l’attention des Français ?
~ Les cobots, des collègues de travail comme les autres ?
~ Pourquoi certains (ex-)employés publient des avis employeurs en ligne
~ Pourquoi le flou des « savoir-être » ne doit rien au hasard
~ La responsabilité sociale des entreprises, un outil pour court-circuiter les syndicats ?
~ Sortir du piège de la dette : les alternatives au modèle FMI pour le Sénégal
~ Cameroun : l'élection présidentielle risque d'entraîner une instabilité, quel que soit le vainqueur
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter