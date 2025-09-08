Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand la galaxie trumpiste accuse l’Europe de pratiquer la censure

par Stefania Di Stefano, Chercheuse postdoctorale au sein de la Chaire sur la modération des contenus, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Suzanne Vergnolle, Maître de conférences en droit du numérique, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
L’administration Trump reproche à l’UE de censurer la libre expression du fait des mesures européennes relatives à la modération des réseaux sociaux.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
