Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La responsabilité sociale des entreprises, un outil pour court-circuiter les syndicats ?

par Nicolas Poussing, Researcher, Université de Rennes 1 - Université de Rennes
Fanny Bastian, Chercheuse associée au Cerefige, Université de Lorraine
Rachel Bocquet, Professeur en management et innovation, Université Savoie Mont Blanc
En établissant un lien direct entre employeurs et salariés, la RSE peut être une stratégie visant à marginaliser les représentants du personnel et les syndicats.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
