Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sortir du piège de la dette : les alternatives au modèle FMI pour le Sénégal

par Souleymane Gueye, Professor of Economics and Statistics, City College of San Francisco
Quarante ans de coopération avec le FMI montrent une constante : la dépendance aux financements extérieurs et la reproduction des déséquilibres structurels. .La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Cameroun : l'élection présidentielle risque d'entraîner une instabilité, quel que soit le vainqueur
~ Gaza : la fenêtre pour empêcher la famine de se propager se referme rapidement (ONU)
~ La franc-maçonnerie est-elle une religion malgré elle ?
~ Les performances des universités et des écoles de commerce se rapprochent-elles ?
~ Quand la galaxie trumpiste accuse l’Europe de pratiquer la censure
~ « Bloquons tout » est-il vraiment la saison 2 des Gilets jaunes ?
~ Transition verte : peut-on vraiment comparer les dépendances aux métaux rares et au pétrole ?
~ « Bloquons tout » est-il vraiment la saison 2 des Gilets jaunes ?
~ IA et langues : de nouvelles pratiques à l’école, à quel prix ?
~ Médicaments innovants : la France face à la guerre des prix lancée par Trump
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter