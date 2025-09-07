Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La franc-maçonnerie est-elle une religion malgré elle ?

par Philippe Ilial, Professeur de Lettres-Histoire. Chargé de cours en Histoire Moderne. Chercheur associé au CMMC, Université Côte d’Azur
Entre sacré et profane, la franc-maçonnerie entretient une image religieuse sans l’être. Héritière d’un christianisme minimaliste, elle se définit plutôt comme une spiritualité sans dogme.La Conversation


