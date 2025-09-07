Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Transition verte : peut-on vraiment comparer les dépendances aux métaux rares et au pétrole ?

par Lucas Miailhes, Doctorant en Science Politique/Relations Internationales, Institut catholique de Lille (ICL)
Les discours politiques utilisent souvent cette analogie, mais la réalité est plus complexe. Le risque serait de donner un mauvais cadrage aux enjeux de la transition énergétique.La Conversation


