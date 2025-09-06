Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

États-Unis : Sanctions contre trois organisations palestiniennes de défense des droits humains

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le siège de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, photographié le 15 juillet 2025. © 2025 Nicolas Economou/NurPhoto via AP Photo (Washington) – Le 4 septembre, le gouvernement des États-Unis, faisant suite aux sanctions précédemment imposées à des responsables de la Cour pénale internationale (CPI), a annoncé l’imposition de sanctions à trois importantes organisations palestiniennes de défense des droits humains : Al-Haq, le Centre Al-Mezan pour les droits humains (Al-Mezan) et le Centre palestinien pour les droits humains (PCHR).Liz Evenson,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
