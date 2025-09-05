Les prix mondiaux des denrées alimentaires pratiquement inchangés en août

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont peu évolué en août dernier, la hausse des prix des huiles végétales, du sucre et de la viande ayant compensé la baisse des prix des produits laitiers et des céréales, a souligné vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



