Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L'ONU exhorte Washington à lever ses sanctions contre des ONG palestiniennes

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a dénoncé vendredi les sanctions américaines visant trois organisations palestiniennes de défense des droits humains, les qualifiant d’ « inacceptables » et appelant à leur retrait immédiat.


© Nations Unies -

© Nations Unies -
