Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des crimes de guerre auraient été commis par tous le belligérants dans l'est de la RDC, selon l’ONU

L’Est de la République démocratique du Congo (RDC) est le théâtre de graves violences constitutives de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité « commises par toutes les parties », conclut vendredi une mission d’enquête de l’ONU.


© Nations Unies -

© Nations Unies -
