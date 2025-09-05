Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Que sait-on de la série de séismes en Afghanistan ?

par Manon Dalaison, Maître de Conférences, Institut de physique du globe de Paris (IPGP)
Un séisme meurtrier a frappé l’Afghanistan le 31 août, suivi par d’autres tremblements de terre. Une géophysicienne familière de la région nous explique ce que l’on sait.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
