Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Israël/TPO. Les sanctions américaines visant des ONG palestiniennes constituent une attaque flagrante contre les droits humains

par Amnesty International
En réaction à la décision du gouvernement des États-Unis d’imposer des sanctions à trois ONG palestiniennes – al Haq, le Centre Al Mezan pour les droits humains et le Centre palestinien pour les droits humains – dans le cadre des sanctions imposées aux activités liées à la Cour pénale internationale (CPI), Erika Guevara-Rosas, directrice générale de la recherche, […] The post Israël/TPO. Les sanctions américaines visant des ONG palestiniennes constituent une attaque flagrante contre les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
