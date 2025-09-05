Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Est de la RDC : une enquête de l’ONU relève de possibles crimes de guerre par toutes les parties

L’Est de la République démocratique du Congo (RDC) est le théâtre de graves violences constitutives de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité « commises par toutes les parties », conclut vendredi une mission d’enquête de l’ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ On ne naît pas blanc, on le devient : explorer « La pensée blanche » avec Lilian Thuram
~ Reprendre contact avec de vieux amis : un geste difficile, mais gratifiant
~ La pollution atmosphérique est en hausse, mais pas partout, selon l’agence météo de l’ONU
~ Avancée du projet d’un nouveau traité sur le droit à l’éducation
~ Israël/TPO. Les sanctions américaines visant des ONG palestiniennes constituent une attaque flagrante contre les droits humains
~ Le sommet afro-caribéen devrait aborder la question des réparations
~ La ville de Gaza, cimetière à ciel ouvert où les enfants viennent mourir
~ Les femmes, la moitié du monde mais seulement un quart de l’actualité
~ Indonésie : Mettre fin à la répression et aux arrestations arbitraires de manifestants
~ RDC : une nouvelle flambée d’Ebola frappe la province du Kasaï
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter