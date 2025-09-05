Est de la RDC : une enquête de l’ONU relève de possibles crimes de guerre par toutes les parties

L’Est de la République démocratique du Congo (RDC) est le théâtre de graves violences constitutives de possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité « commises par toutes les parties », conclut vendredi une mission d’enquête de l’ONU.

