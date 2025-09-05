Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La pollution atmosphérique est en hausse, mais pas partout, selon l’agence météo de l’ONU

Alors que des milliards de personnes continuent de respirer un air pollué qui cause plus de 4,5 millions de décès prématurés chaque année, des experts climatiques des Nations Unies ont souligné vendredi le rôle néfaste des particules de fumée microscopiques issues des incendies de forêt, qui parcourent la moitié du globe.


