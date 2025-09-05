Le sommet afro-caribéen devrait aborder la question des réparations

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des centaines de personnes d'origine africaine participaient à Londres à une marche en faveur de réparations, lors de la Journée de l'émancipation africaine, le 1er août 2017. © 2017 Wiktor Szymanowicz/Shutterstock (Nairobi) – Les États participant au sommet Afrique-CARICOM devraient œuvrer étroitement avec la société civile et les communautés affectées afin de mettre au point une approche des réparations fondée sur les droits humains, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Human Rights Watch a publié un document de questions et réponses résumant les principales…



