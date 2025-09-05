Avancée du projet d’un nouveau traité sur le droit à l’éducation

par Human Rights Watch

Une fillette ouzbèke coloriait une feuille dans une salle de classe d'une école maternelle à Tachkent, en Ouzbékistan, en 2021. © 2021 Bede Sheppard/ Human Rights Watch Une dynamique de plus en plus positive est perceptible en faveur d'un nouveau traité mondial assurant le droit de chaque enfant à une éducation gratuite. Cette semaine, de nombreux pays se sont réunis au siège des Nations Unies à Genève pour faire avancer les négociations sur un protocole additionnel à la Convention relative aux droits de l'enfant.Le protocole proposé comblerait un…



