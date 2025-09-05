Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Avancée du projet d’un nouveau traité sur le droit à l’éducation

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une fillette ouzbèke coloriait une feuille dans une salle de classe d'une école maternelle à Tachkent, en Ouzbékistan, en 2021.  © 2021 Bede Sheppard/ Human Rights Watch Une dynamique de plus en plus positive est perceptible en faveur d’un nouveau traité mondial assurant le droit de chaque enfant à une éducation gratuite. Cette semaine, de nombreux pays se sont réunis au siège des Nations Unies à Genève pour faire avancer les négociations sur un protocole additionnel à la Convention relative aux droits de l’enfant.Le protocole proposé comblerait un…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le sommet afro-caribéen devrait aborder la question des réparations
~ La ville de Gaza, cimetière à ciel ouvert où les enfants viennent mourir
~ Les femmes, la moitié du monde mais seulement un quart de l’actualité
~ Indonésie : Mettre fin à la répression et aux arrestations arbitraires de manifestants
~ RDC : une nouvelle flambée d’Ebola frappe la province du Kasaï
~ En visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le chef de l’ONU salue son action climatique
~ Volcans de boue et séismes silencieux : quand les ondes d’un séisme ont des effets à très grande distance
~ Les enfants de Gaza menacés d’une troisième année sans école à cause de la guerre
~ Olives pillées, terres confisquées : les agriculteurs de Cisjordanie à bout de souffle
~ Genre littéraire à succès, la dark romantasy, avec ses relations toxiques et ses viols, peut-elle être féministe ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter