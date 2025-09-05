La ville de Gaza, cimetière à ciel ouvert où les enfants viennent mourir

Jana, le corps décharné, est allongée sur son lit d'hôpital dans une unité de soins intensifs de la ville de Gaza. Sa mère, Nesma, lui caresse tendrement les cheveux. Mais la fillette, traitée pour malnutrition grave, reste sans réaction.



Lire l'article complet