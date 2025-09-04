Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : une nouvelle flambée d’Ebola frappe la province du Kasaï

Les routes sont longues, parfois impraticables, et les avions peu fréquents. C’est pourtant dans ces conditions qu’il faut acheminer d’urgence vaccins, équipes médicales et matériel de protection vers le centre de la République démocratique du Congo, où le gouvernement a déclaré, jeudi, une nouvelle flambée d’Ebola.


© Nations Unies
