Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le chef de l’ONU salue son action climatique

En visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée cette semaine, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué l’action climatique de ce pays, aux côtés d’autres nations de la région Pacifique.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ RDC : une nouvelle flambée d’Ebola frappe la province du Kasaï
~ Volcans de boue et séismes silencieux : quand les ondes d’un séisme ont des effets à très grande distance
~ Les enfants de Gaza menacés d’une troisième année sans école à cause de la guerre
~ Olives pillées, terres confisquées : les agriculteurs de Cisjordanie à bout de souffle
~ Genre littéraire à succès, la dark romantasy, avec ses relations toxiques et ses viols, peut-elle être féministe ?
~ Horaires flexibles : une fausse solution aux embouteillages du matin ?
~ Au-delà de la loi Duplomb : débattre du droit à l'alimentation
~ En Irak, le mouvement sadriste s’organise hors des institutions
~ À Gaza, les journalistes locaux et les fixeurs sont tués à un rythme sans précédent. Peut-on les protéger ?
~ Malthus, penseur d’une humanité soumise à des limites naturelles
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter