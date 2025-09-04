Volcans de boue et séismes silencieux : quand les ondes d’un séisme ont des effets à très grande distance
par Cécile Doubre, Physicienne du Globe, Université de Strasbourg
Alessia Maggi, Professor of seismology, Université de Strasbourg
Luis Rivera, Professeur Universitaire, Sismologie, Université de Strasbourg
Romain Jolivet, Professeur des Universités, École normale supérieure (ENS) – PSL
Une nouvelle étude publiée dans la revue « Science » révèle des observations inattendues à plus de 1 000 kilomètres de distance des grands tremblements de terre turcs de 2023.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 4 septembre 2025