Volcans de boue et séismes silencieux : quand les ondes d’un séisme ont des effets à très grande distance

par Cécile Doubre, Physicienne du Globe, Université de Strasbourg

Alessia Maggi, Professor of seismology, Université de Strasbourg

Luis Rivera, Professeur Universitaire, Sismologie, Université de Strasbourg

Romain Jolivet, Professeur des Universités, École normale supérieure (ENS) – PSL