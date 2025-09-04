Géorgie. La condamnation de manifestant·e·s témoigne d’une justice dévoyée dans le but de faire taire la dissidence

par Amnesty International

En réaction à la condamnation en Géorgie, les 2 et 3 septembre 2025, de 20 manifestant·e·s à des peines de prison pour avoir participé à des rassemblements antigouvernementaux, notamment le 3 septembre du militant de l’opposition Saba Skhvitaridze et de l’acteur Andro Chichinadze, le directeur adjoint pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Amnesty International, Denis Krivosheev, a […] The post Géorgie. La condamnation de manifestant·e·s témoigne d’une justice dévoyée dans le but de faire taire la dissidence appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet