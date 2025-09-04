Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Géorgie. La condamnation de manifestant·e·s témoigne d’une justice dévoyée dans le but de faire taire la dissidence

par Amnesty International
En réaction à la condamnation en Géorgie, les 2 et 3 septembre 2025, de 20 manifestant·e·s à des peines de prison pour avoir participé à des rassemblements antigouvernementaux, notamment le 3 septembre du militant de l’opposition Saba Skhvitaridze et de l’acteur Andro Chichinadze, le directeur adjoint pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Amnesty International, Denis Krivosheev, a […] The post Géorgie. La condamnation de manifestant·e·s témoigne d’une justice dévoyée dans le but de faire taire la dissidence appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
