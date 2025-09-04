Le Covid-19 est-il le pire fléau depuis 1900 ? Ce que révèlent les archives de la statistique régionale française
par Florian Bonnet, Démographe et économiste, spécialiste des inégalités territoriales, Ined (Institut national d'études démographiques)
Carlo Giovanni Camarda, Docteur, spécialiste des méthodes de prévision (mortalité, longévité, etc.), Ined (Institut national d'études démographiques)
La surmortalité due à la pandémie de Covid-19, en 2020 et en 2021, se compare-t-elle aux crises sanitaires qui ont marqué le XXe siècle ? Les réponses de l’Institut national d’études démographiques (Ined).
