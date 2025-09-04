Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Changement climatique : un indicateur pour prévoir les risques de maisons fissurées

par Sophie Barthelemy, Ingénieure de recherche sur le retrait-gonflement des argiles, BRGM
En 2022, le RGA a causé, à lui seul, plusieurs milliards d’euros de dégâts. Des recherches récentes ont construit un indicateur pour prévoir l’évolution future du risque.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
