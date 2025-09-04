Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Afrique de l'Ouest : une étude met en lumière la dure réalité des enfants migrants travailleurs

par Aly Tandian, enseignant-chercheur, Université Gaston Berger
Une récente enquête menée au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d’Ivoire et en Guinée (avril 2023 à avril 2025) décrit la réalité souvent invisible des enfants migrants travailleurs. Ces enfants vulnérables sont confrontés à l’exploitation, à la précarité éducative et à de graves obstacles d’accès aux soins. L'auteur de cette étude, le chercheur Aly Tandian, s'est entretenu avec The Conversation Africa.…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
