Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : Les tirs de missiles contre des civils israéliens étaient probablement des crimes de guerre

par Human Rights Watch
Au moins cinq missiles balistiques iraniens ont frappé des zones peuplées d'Israël au cours du conflit armé de juin 2025, violant les lois de la guerre. Ces violations devraient faire l'objet d'une enquête sur d'éventuels crimes de guerre.Les attaques de missiles balistiques iraniennes répondaient à une série d'attaques de la part…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
