Iran : Les tirs de missiles contre des civils israéliens étaient probablement des crimes de guerre

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des immeubles endommagés par un tir de missile iranien qui a tué neuf civils, dont trois enfants, dans la ville de Bat Yam, au sud de Tel Aviv en Israël, le 15 juin 2025. Photo prise le 1er juillet 2025. © 2025 Human Rights Watch Au moins cinq missiles balistiques iraniens ont frappé des zones peuplées d’Israël au cours du conflit armé de juin 2025, violant les lois de la guerre. Ces violations devraient faire l’objet d’une enquête sur d’éventuels crimes de guerre.Les attaques de missiles balistiques iraniennes répondaient à une série d’attaques de la part…



