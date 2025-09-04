Malawi. Les élections offrent l’occasion de mettre un terme aux violations des droits humains

par Amnesty International

Les candidat·e·s à la présidence et au Parlement du Malawi doivent garantir la promotion et la protection des droits humains avant, pendant et après les scrutins, a déclaré Amnesty International le 4 septembre 2025, à l'approche des élections générales qui se tiendront le 16 septembre dans le pays. L'organisation a publié un manifeste pour les droits humains



