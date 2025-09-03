Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ramper pour survivre : l’exode sans fin des déplacés de Gaza

Quand l’ordre d’évacuation est tombé, Ghazal n’avait plus aucun moyen de fuir. Deux jours plus tôt, cette Palestinienne de 14 ans, atteinte de paralysie cérébrale, avait perdu son fauteuil roulant, son déambulateur et sa botte orthopédique lors d’un raid israélien sur Beit Hanoun, sa ville natale du nord de Gaza.


© Nations Unies -
