Observatoire des droits humains

Excuses officielles, restitutions, indemnisations : mieux panser les plaies du colonialisme

Réparer les séquelles de l'esclavage et du colonialisme est essentiel pour briser le racisme systémique et les inégalités qui frappent les personnes d'ascendance africaine à travers le monde, affirme l’ONU dans un rapport publié mercredi. 


