Interdiction des essais nucléaires : un traité inachevé

La seule voie vers l’abolition des essais nucléaires passe par une interdiction juridiquement contraignante, respectée, appliquée et, surtout, mise en œuvre, a affirmé la Haute-Représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, lors de la célébration par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Journée internationale contre les essais nucléaires.



