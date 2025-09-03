Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Indonésie : Les autorités devraient faire preuve de retenue face aux manifestants

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un policier anti-émeute indonésien tirait des gaz lacrymogènes sur des manifestants lors d'un rassemblement massif à Jakarta, en Indonésie, le 28 août 2025.  © 2025 Dicky Bisinglasi / SOPA Images/ Sipa USA via AP Photo (Bangkok, le 2 septembre 2025) – En Indonésie, les affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité ont fait au moins sept morts et des dizaines de blessés dans 42 régions du pays depuis le 25 août. L'annonce par le gouvernement indonésien de nouvelles indemnités et d’autres avantages pour les parlementaires avait alors suscité des…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ États-Unis. La justice manque une occasion de limiter le pouvoir de Google
~ Pourquoi sommes-nous si fatigués dès la rentrée ?
~ Quand la Rome antique sentait l’encens… et les excréments
~ Lithium, graphite, nickel… l’Europe relance sa stratégie industrielle de matières premières critiques, de l’extraction au recyclage
~ Et si la suppression de deux jours fériés n’était pas justifiée économiquement ?
~ Savoir nager : pourquoi ce qu’on apprend à l’école ne suffit-il pas à lutter contre les noyades ?
~ Surconsommation de vêtements : pourquoi la garde-robe des Français déborde
~ Comprendre le populisme trumpiste, au-delà des anathèmes et des invectives
~ Maroc, États-Unis, Brésil : La recomposition géopolitique de l’arc atlantique Sud
~ L’échec du gouvernement Bayrou, symptôme d’une crise démocratique profonde
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter