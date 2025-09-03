Indonésie : Les autorités devraient faire preuve de retenue face aux manifestants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un policier anti-émeute indonésien tirait des gaz lacrymogènes sur des manifestants lors d'un rassemblement massif à Jakarta, en Indonésie, le 28 août 2025. © 2025 Dicky Bisinglasi / SOPA Images/ Sipa USA via AP Photo (Bangkok, le 2 septembre 2025) – En Indonésie, les affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité ont fait au moins sept morts et des dizaines de blessés dans 42 régions du pays depuis le 25 août. L'annonce par le gouvernement indonésien de nouvelles indemnités et d’autres avantages pour les parlementaires avait alors suscité des…



Lire l'article complet