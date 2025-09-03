États-Unis. La justice manque une occasion de limiter le pouvoir de Google

par Amnesty International

Réagissant à la décision d’un tribunal des États-Unis n’obligeant pas Google à se séparer de son activité de recherche en ligne, dans le cadre des initiatives visant à lutter contre son monopole dans ce domaine, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Google est l’une des cinq grandes entreprises technologiques qui exercent une emprise […] The post États-Unis. La justice manque une occasion de limiter le pouvoir de Google appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet