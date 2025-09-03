Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Iran : Vague de répression après les hostilités avec Israël

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un membre des forces de sécurité iraniennes, tenant son arme, surveillait les alentours sur la place Enqelab à Téhéran, le 24 juin 2025. © 2025 Vahid Salemi/AP Photo (Beyrouth) – Les autorités iraniennes mènent une répression terrifiante sous prétexte de renforcer la sécurité nationale suite aux hostilités avec Israël en juin, ont déclaré aujourd'hui Amnesty International et Human Rights Watch. Cette crise croissante met en évidence la nécessité urgente pour la communauté internationale de prendre des mesures concrètes visant l’obligation de rendre des comptes pour…


© Human Rights Watch
